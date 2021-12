Malaunay. Malaunay : 37 000 euros prêtés pour installer des panneaux solaires

37 000 euros prêtés en seulement quatre jours. Le lancement du financement participatif, vendredi 20 avril 2018, a rencontré un vif succès à Malaunay (Seine-Maritime). La Ville a fixé un objectif de 50 000 euros, d'ici dimanche 20 mai 2018 pour financer l'installation de panneaux solaires sur le toit d'une école et de l'école municipale.

"Je suis satisfait et surpris que ça fonctionne aussi rapidement et satisfait aussi car de nombreux habitants du territoire ont répondu à cet appel", réagit le maire de Malaunay, Guillaume Coutey. Sur la plus d'une centaine de contributeurs, une trentaine habite la commune, "ce financement n'est pas ouvert qu'aux habitants", rappelle-t-il. "Il y a aussi des personnes, sur cette plateforme, qui sont très intéressées par la transition écologique."

Un intérêt écologique

Quant à savoir la raison qui motive les contributeurs, Guillaume Coutey s'est aussi posé la question lors des réunions publiques d'information sur le projet. "Je me disais : est-ce que c'est le taux d'intérêt un peu plus rémunérateur que le livret A qui attire ? Finalement c'est l'idée de participer à un projet porté par la commune et en lien avec la transition énergétique."

Certains habitants sont aussi sensibles "au fait qu'il s'agit de l'école de leur enfant". Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site lendosphere.com. Il s'agit d'un prêt, entre 50 et 2000 euros, qui sera remboursé progressivement d'ici trois ans avec un taux d'intérêt de 2,3%.

