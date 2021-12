Rouen. 24h de Rouen : demandez le programme !

Les 24h motonautiques de Rouen (Seine-Maritime) sont de retour ! Comme depuis quelques années, la course va se tenir sur deux jours pour limiter les risques d'accidents la nuit sur le tracé autour de l'Ile Lacroix. Mais avec tous les préparatifs, c'est presque une semaine d'animations qui s'annonce pour les amoureux des 24 heures et de sports mécaniques.

Début des festivités vendredi 27 avril 2018 avec l'arrivée des bateaux et des équipages, et leur installation dans le paddock. Puis la pression va monter doucement les samedis 28 et dimanche 29 avril 2018 avec les essais, les contrôles techniques, les rencontres avec les fans ou encore le briefing des pilotes.

Interruption de course pendant la nuit

Les choses sérieuses, celles qui font le plus vibrer le public, vont commencer lundi 30 avril 2018 avec le début de la première session de course à 10h. Interruption pour la nuit oblige, la course s'arrêtera à 1h pour reprendre à 7h le mardi 1er mai 2018.

Pour parvenir à 24h de course, même en deux fois, le drapeau à damier sera agité à 16h pour couronner le vainqueur de la 55e édition de la course. Les meilleurs équipages recevront les honneurs du podium à partir de 16h30.