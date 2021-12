Rouen. 24h de Rouen : une expérience plus immersive pour les spectateurs

Il est possible d'avoir 55 ans et de continuer à se réinventer. C'est le cas des 24h de Rouen (Seine-Maritime), qui veulent attirer plus de public cette année grâce à quelques petites nouveautés qui vont permettre au public d'être plus près de l'action.

Pour commencer, une navette est mise en place pour amener les spectateurs jusqu'à ce que Franque-Emmanuel Coupard, président du Rouen yacht-club, appelle le "stade nautique". Pour éviter les problèmes de parking, c'est le petit train touristique de la ville qui va faire des allers et retours entre les quais et le parvis de la cathédrale.

Un écran géant pour mieux comprendre

Au rayon des nouveautés, les spectateurs pourront assister au moment toujours impressionnant du changement de pilote. Celui-ci se fera au niveau du pont Boieldieu qui offrira un point de vue plongeant sur cette scène, alors que l'opération se faisait avant dans la zone de ravitaillement en carburant qui est interdite au public.

Enfin, un écran géant va faire son retour au pied du podium alors que le dispositif avait disparu depuis quelques années faute de budget. Selon l'organisation, il proposera de "suivre le classement de la course en direct, des images de la course et des reportages en coulisses".