Mont-Saint-Michel évacué : ce qu'il faut savoir sur le suspect

L'homme qui avait proféré des menaces de mort envers les forces de l'ordre au Mont-Saint-Michel (Manche) dimanche 22 avril 2018 a bien été identifié. Ce qu'il faut savoir sur lui.

L'homme interpellé dimanche 22 avril 2018, vers 23 h 00, à Bretteville-sur-Odon, près de Caen (Calvados) a bien tenu des menaces de mort envers les forces de l'ordre, ayant entraîné l'évacuation du Mont-Saint-Michel le matin même.

" À mort les keufs, il faut tous les buter "

Le suspect ayant proféré à multiples reprises des menaces de morts envers les forces de l'ordre est originaire de la région parisienne. Il a été reconnu par au moins six témoins, des personnels travaillant sur le Mont et des touristes. Son identification est corroborée par les images de vidéo surveillance du site et une trace ADN retrouvée sur une tasse à café qu'il avait pris dans un bar sur le rocher. Le suspect est pour l'heure resté muet sur ses motivations.

Le procureur de la république de Coutances, Cyril Lacombe

Le suspect dont la garde à vue a été prolongée ce lundi 23 avril 2018 en soirée, pour menace de mort à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, a pu être interpellé grâce à un témoin, alors qu'il s'était vanté d'être l'auteur de ces menaces sur la station-service de l'aire des Gouvets sur l'A 84 près de Saint-Lô (Manche). Il risque jusqu'à 5 ans de prison.