Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel évacué : le témoignage d'un touriste

Les habitants et les visiteurs du Mont-Saint-Michel (Manche) ont été pour certains réveillés dimanche 22 avril 2018 par des dizaines de gendarmes s'affairant dans les rues de la Merveille. Le site a dû être évacué aux alentours de 9 heures, après l'intrusion d'un individu jugé menaçant.

• Lire aussi. Évacuation du Mont-Saint-Michel : opération de gendarmerie en cours



Pas de panique observée

L'évacuation s'est déroulée dans le calme, mais que la surprise et l'émotion furent grandes pour certains visiteurs présents ce matin au Mont-Saint-Michel. "À 9 heures, lorsqu'on a ouvert les volets, on a vu dans les rues des gendarmes avec des mitraillettes et des casques, confie Denis Surfys originaire de Limoges. On ne s'est pas inquiété. On s'est dit que c'était peut-être un exercice."

Surfys Denis, journalist eà Flash FM à Limoges et de passage au Mont-Saint-Michel ce week-end Impossible de lire le son.

Comme beaucoup d'autres visiteurs, il a alors dû évacuer le site, se retrouvant au pied de la merveille. "Les gens sont partis pas du tout paniqués. Je crois qu'on n'a pas pris la conscience de, peut-être, la gravité des faits."

A LIRE AUSSI.

Tourisme: le salon Rendez-vous en France "aura des retombés pour tout le monde en Normandie"

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Ils font le tour de la Normandie à vélo avec ... zéro euro

Pêche à pied sur le littoral de la Manche : restrictions et interdictions en 2018

ND-des-Landes: après le départ de Valls, le gouvernement repousse la perspective d'une évacuation