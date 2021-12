Le "Mini-Moi" d'Austin Powers est mort

"C'est avec une grande tristesse et le coeur incroyablement lourd que nous écrivons que Verne est décédé aujourd'hui", lit-on sur le post. "La dépression et le suicide sont des problèmes très graves. On ne sait jamais quelle bataille quelqu'un combat en lui-même. Soyez gentils les uns envers les autres."

A LIRE AUSSI.

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Après trente heures sous les décombres, Lucia revient à la vie

XV de France: pour Novès, "ni abattement, ni inquiétude"

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré

Marseille-Paris SG: et si c'était fondateur pour Marseille...