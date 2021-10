Vélo au mont Saint Michel: La réponse du syndicat mixte à Viacités

Dans un communiqué publié aujourd'hui et dont voici quelques extraits, le syndicat mixte du Mont Saint Michel précise:

"Le recours que l’association Vélocité compte déposer au tribunal administratif ne peut l’être contre le Syndicat Mixte qui n’a pas compétence pour décider ou non de l’accès des modes doux au pied du Mont."

"Toutefois, comme le souligne l’étude mené par INDIGGO, les futurs ouvrages d'accès pourraient accueillir les cyclistes, en période de faible à moyenne fréquentation (d’octobre à mars, par exemple). Le syndicat mixte y est prêt et favorable et propose une période d'observation entre la mise en service du système de transport sur l'actuelle digue-route et la mise en service des futurs ouvrages d'accès, qui permettrait d'en définir la faisabilité et, le cas échéant, les modalités.

Cette proposition a été discutée le 5 décembre en Comité de Pilotage partenarial Etat-Syndicat Mixte. Cette décision qui repose sur la compétence de police qui est exercée exclusivement par le Maire du Mont-Saint-Michel sous le contrôle régalien de l’Etat a été refusée par ces derniers."

Voilà une réponse qui devrait raviver encore un peu plus la polémique...