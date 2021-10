Dakar 2012: La galère pour Lavieille

"C'est le Dakar" disait hier soir André Dessoude. "C'est une course extrême. On doit faire face à des conditions très difficiles pour les hommes et les mécaniques. Je l'avais déjà dit hier, c'est parti très fort, très vite, très chaud, très long. Avec plus de 40° les mécaniques souffrent et c'est la cause probable des problèmes qui affectent la voiture de Christian."

Fataliste, le manager manchois tentait, hier à l'arrivée de la seconde étape les problèmes connus par son pilote "n°1" sur le tracé entre Santa Rosa et San Rafael. Des ennuis mécaniques important qui font que ce matin Christian Lavieille n'est même pas classé au général. La faute " probablement à un capteur qui a surchauffé et qui perturbe le fonctionnement du moteur"

Le sorcier saint Lois se félicitait en revanche des belles performances réalisées par les autre équipages du team. A commencer par la très belle étape de Jihong Zhou qui en a profité pour remonter 24 places au général pour pointer en 41 ème postion.

Isabelle Patissier, 20ème de l'étape est désormais 22ème au général à 51'12 et 4ème de la catégorie 2 roues motrices. Elle suivie de près par l'autre Buggy, celui de Thierry Magnaldi; 25ème au général et 5ème en 2 roues motrices.

Quant à Fréderic Chavigny, "Il continu son apprentissage" et pointe en 74ème position du général à plus de 2H40 des leaders...