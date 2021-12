Rouen. À Rouen, la permanence des Républicains sur Le Bon Coin

C'est l'apparition du logo des Républicains sur une annonce du site Le Bon Coin qui a mis la puce à l'oreille. Oui, le parti politique se sépare bien du local qu'il louait à Rouen (Seine-Maritime). C'est ce que confirme Françoise Guégot, ex-députée et responsable du parti dans le département : "Après les élections de 2017, on a réfléchi pour réorganiser la stratégie départementale car avec moins d'adhérents et moins d'élus, il y a moins de rentrées de fonds."

Moins de locaux pour faire des économies

La décision a donc été prise de se séparer des trois permanences louées en Seine-Maritime, à Dieppe, au Havre et donc à Rouen, pour faire des économies. Par exemple, si le prix est certainement proche de celui demandé au futur repreneur, le local rouennais est évalué à 977€ par mois. À la place de ces trois locaux, Les Républicains comptent ouvrir une permanence unique à Rouen, mais dans de nouveaux locaux. "Le bail s'arrête en juin, c'était donc l'occasion de changer. Et puis les locaux n'étaient plus forcément adaptés, notamment pour la sécurité parce qu'il n'y a pas de rideau ou avec le grand sous-sol qui ne servait à rien", justifie Françoise Guégot.

Les Républicains vont quitter leur local de la place de la Haute Vieille Tour pour un nouvel espace plus adapté à leurs besoins. - Aurélien Delavaud

Cette opération et le départ de la salariée permanente devraient "remettre les comptes en bon état en juin". Les Républicains pourront alors se lancer dans la recherche de leur nouveau quartier général. Mais sans se précipiter : "Si on ne trouve qu'en septembre, on ne sera plus à deux mois près !"

