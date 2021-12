Caen. Calvados : l'accouchement tourne mal, l'hôpital de Falaise condamné

La cour administrative de Caen (Calvados) a condamné l'hôpital de Falaise, mercredi 18 avril 2018, à verser 511 000 euros après un accouchement qui a abouti à des séquelles neurologiques chez le nouveau-né.

L'obstétricien prévenu trop tard

Les faits se sont passés le 16 décembre 2009. Le tribunal administratif estime que les sages-femmes ont alerté l'obstétricien pour des anomalies sévères du rythme cardiaque fœtal trop tard. Le nouveau-né a été transféré au CHU de Caen à la suite de convulsions.

Les parents, une sœur et une grand-mère de l'enfant percevront plus de 372 000 euros en tout d'indemnisation. L'hôpital doit également verser plus de 134 800 à la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie).

