Tous les conseils pour rendre votre peau éclatante après les fêtes!

Vous avez bien profité des fêtes, et c'est normal! Gros repas, couchers très tardifs (voire matinaux!), voyages...

Tout ceci fait du bien à la tête mais pas trop à la peau, qui accuse le coup et nous fait paraitre terne et fatigué. Mais il existe des produits et astuces pour rebooster notre teint:

-gels contour des yeux

-cures de visage via un sérum vitaminé

-crèmes pour un teint lumineux

-anti-cernes

Retrouvez tous ces produits mais aussi des soins chez Beauty Success Granville. La boutique du centre commercial d'Yquelon est ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h30 (20h le vendredi) 02 33 50 04 66, et celle du centre ville de Granville, 9 rue saint sauveur du mardi au samedi 9h30-19h (pause le midi mercredi et vendredi)02 33 51 66 13.

Ecoutez Carole Yver nous partager ses astuces beauté: