Tendance beauté à Rouen : le retour de la boue marine

“Les gens aiment cela. La boue marine est naturelle, sans sel aluminium, sans paraben”, explique Sara Crabié, esthéticienne à l’Institut Corporel de Rouen. Comment cela fonctionne ? La poudre, à base d’algues vertes et brunes et d’oligo-éléments, est délayée puis étalée sur le corps. Pendant 20 à 30 minutes, le client est recouvert d’une couverture chauffante, le tout dans une atmosphère apaisante.

Un bain de tonicité

Il existe plusieurs sortes de boue marine : chacune a ses particularités. Une constante demeure : “On peut l’appliquer partout car elle ne dessèche pas et vitamine la peau”. Sara Crabié, pour sa part, travaille avec un produit à base d’algues bretonnes (récoltées en Mer d’Iroise, premier parc naturel marin protégé français, classé patrimoine de l’Unesco) et de sel de Guérande. “La peau, fatiguée, se recharge naturellement au contact de l’eau de mer. Le soin permet de rééquilibrer le PH de la peau. Elle retrouve tout son éclat et sa tonicité.”

Attention cependant, les enveloppements chauffants sont déconseillés aux personnes souffrant de problèmes de circulation sanguine.