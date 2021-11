Rencontre avec Priscilla, la nouvelle Miss Rouen

Qu’est-ce qui vous a poussée à participer à ce concours de Miss Rouen ?

"C’est une chose qui m’a toujours intéressée et que j’ai toujours suivi de loin. Mais jusqu’à présent, je n’avais encore jamais eu le cran de me présenter. J’ai 21 ans et sachant que la limite d’âge pour y participer est fixée à 23 ans, je me suis dit que c’était le moment ou jamais de tenter cette aventure. J’ai participé au casting, sans pour autant m’imaginer que je parviendrais à monter sur le podium."

Pourquoi l’avoir tenté ?

"C’est un challenge, il faut se dépasser. Un concours en tant que tel est toujours intéressant parce qu’il fait travailler sur soi. Et puis, pour les Miss Rouen, il n’y a pas de critère de taille ou de poids. Il suffit d’habiter la ville. Pour moi, c’était une chance car je mesure 1,63 m et tous les concours exigent une taille minimale de 1,70 m".

Les préparatifs ont-ils été intenses en amont de cette soirée ?

"Nous avons préparé cette soirée d’élection durant deuxmois, chaque dimanche, de 10 h à 18 h. Nous avons appris à marcher, à nous exprimer en public, à être à l’aise devant les photographes. J’ai vraiment pris plaisir à tous ces préparatifs. Ils permettent aux organisateurs, de mesurer la motivation des candidates. C’est pour cela que la soirée est un tel moment de plaisir. Car après deux mois de préparation, ce soir-là nous nous sommes données à fond. J’ai encore du mal à réaliser que je suis Miss Rouen."

Qu’allez-vous faire pendant un an ?

"Avant d’être rebaptisée Miss Rouen en 2010, ce concours permettait l’élection des Reines de Rouen. Ce qui explique ce que nous sommes : les ambassadrices de la ville. Accompagnée de ma Dauphine, Marine Choquet, je vais représenter Rouen dans une soixantaine de manifestations, comme la fête Jeanne d’Arc par exemple. Nous avons de la chance, car l’année 2013 est celle de l’Armada, et nous allons donc participer à des événements particulièrement intéressants."

Qu’attendez-vous de cette année comme Miss ?

"Je compte en profiter au maximum pour rencontrer des gens. C’est une vraie opportunité qui nous est offerte d’aller vers les autres et de mieux connaître notre territoire. Le rôle que ma dauphine et moi-même auront à jouer nous permettra de savoir évoluer en public. Enfin, étant étudiante en communication à l’Iscom, un tel titre est une chance. Pendant un an, je vais pouvoir rencontrer de nombreuses personnes et commencer ainsi à constituer un réseau."