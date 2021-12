La Glacerie. Manche : pour recruter, cet hôtel ne demande ni CV, ni de lettre de motivation

"Pas de CV, pas de lettre de motivation : soyez original, soyez vous !" C'est le message accrocheur et pour le moins inhabituel posté sur le réseau social Facebook le 8 avril 2018 par un hôtel de Cherbourg-en-Cotentin (Manche). L'établissement, qui peine à recruter, a besoin d'un serveur, d'un réceptionniste et d'un salarié polyvalent, d'avril à septembre.

L'idée de passer par internet est venue d'Alexis Hermite, assistant de direction de cet Ibis basé à La Glacerie, inspiré par le post d'une internaute qui avait mis en jeu son augmentation de salaire par le biais d'un message Facebook. "Cela m'était resté dans un coin de la tête" sourit-il. "L'an dernier, nous sommes passés par des boîtes d'intérim, ajoute la directrice, Virginie Le Marchand, qui avait alors peiné à trouver du personnel compétent et motivé, six ou sept serveurs s'étaient succédé".

"Ouvrir toutes les portes"

Le duo a été surpris du succès de son message, qui a été partagé plus de 1200 fois. Alexis Hermite s'attend à voir ce type de recrutement se généraliser dans le secteur, à l'avenir. "Nous voulons ouvrir toutes les portes, et qu'il n'y ait pas de barrière. Si l'envie est là, il est possible de former les gens en interne, à notre logiciel d'hôtelier, par exemple" poursuit la directrice. Elle même est entrée il y a 13 ans dans le groupe Accor, en tant qu'en qu'aide-cuisine. Mais attention à ne pas trop en faire trop non plus... "Pas la peine de venir déguisé ! Venez comme vous êtes et vous ferez peut-être la différence" conclut Alexis Hermite :

Pratique. Recrutement jeudi 19 avril, à 14h, à l'hôtel Ibis de La Glacerie.