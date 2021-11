Cinéma . Soirée spéciale Zombie au cinéma LUX à Caen

Les zombies ont déjà réservé leur place : la nuit du vendredi 20 avril 2018, une soirée spéciale "Zombie night" est organisée au cinéma LUX de Caen (Calvados). Le concept ? Passer toute une nuit devant des films, envahis de monstres effrayants.

Frissons jusqu'aux premières lueurs du jour

Quatre longs-métrages seront projetés et tous ont le même objectif : donner la chair de poule aux spectateurs. La soirée commencera à 21 heures avec La nuit des morts-vivants. À 23 h 30, Shaun of the Dead viendra terrifier les participants. Puis, à 2 heures du matin, 28 semaines plus tard en pétrifiera plus d'un. Afin de clôturer cette nuit riche en émotions, un film surprise sera projeté à 4 h 30.

Entre chaque long-métrage, des cadeaux sont à gagner, tels que des affiches, des DVD et des goodies. La cafétéria restera ouverte toute la nuit, animée par de nombreux jeux. Le petit-déjeuner sera offert aux premières lueurs du jour, lorsque le soleil se lève.

Pour participer à cette soirée spéciale, les réservations sont conseillées.

Pratique. Vendredi 20 avril à 21 heures au Cinéma LUX. Tarif : Pass Nuit complète 16 €

A LIRE AUSSI.

Rama Burshtein, "l'ultra" du cinéma israélien