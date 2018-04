500 ans du Havre : un million d'euros d'impayés, Edouard Philippe dans le viseur

Le site Médiapart annonce mardi 10 avril 2018 que des prestataires des 500 ans du Havre (Seine-Maritime) font face à plus d'un million d'euros d'impayés. Le Canard enchaîné, à paraître mercredi 11 avril, parle même d'un trou de 2,25 millions d'euros. C'est Édouard Philippe, premier ministre et ancien maire du Havre, qui a été le grand architecte de cet événement phare de l'année 2017 dans la cité Océane.

L'article de nos confrères de Médiapart fait l'effet d'une petite bombe au Havre (Seine-Maritime). Les 500 ans du Havre ont été en 2017 une véritable fierté. Le site d'information sur internet révèle mardi 10 avril 2018 que des prestataires font face à plus d'un million d'euros d'impayés. Médiapart parle de marché public dévoyé, de prestataires non payés et de liens d'affaires avec Jacques Attali privilégiés.

Le Canard enchaîné a également enquêté sur cette affaire. Le journal satirique à paraître mercredi 11 avril évoque même un trou de 2,25 millions d'euros.

DEMAIN DANS LE CANARD

500ème anniversaire du Havre :

Edouard Philippe a laissé un trou de 2,25 millions d'euros — @canardenchaine (@canardenchaine) April 10, 2018

Mediapart s'interroge aussi sur les attributions d'appels d'offres à la société Artevia (en situation financière, a priori, délicate depuis 2012).

Une affaire qui vise Édouard Philippe, l'ancien maire du Havre

Le site pointe du doigt les relations très étroites entre le trio Édouard Philippe, Alain Thuleau, le PDG d'Artevia et Jacques Attali. Ce dossier vise évidemment Édouard Philippe. Le premier ministre est l'ancien maire du Havre. Il est l'architecte des 500 ans. Il a voulu cet événement comme une vitrine de la cité Océane.

