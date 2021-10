Tapage nocturne, rebellion et violences contre un policier : un alençonnais en garde à vue !

Deux nuits animées quartier Courteille à Alençon.... lundi et mardi soir. Un homme d’une quarantaine d’années a été interpellé une première fois pour tapage nocturne. Alcoolisé, il s’est montré rebelle avec les forces de l’ordre et a blessé un policier. Vu son état d’excitation et d’alcoolisation, il a été emmené à l’hôpital d’où il s’est échappé ! Hier soir, nouvelle démonstration bruyante, de l’homme, au plus grand désarroi du voisinage de l’immeuble, qui subi régulièrement ses provocations sonores et, nouvelle intervention de la police... Cette fois l’homme est en garde à vue !