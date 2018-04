Macron à Berd'huis: "ça va changer quoi?" interroge Jacqueline, jeune retraitée

Jacqueline, ancienne commerçante près de Berd'huis (Orne), vit avec 600 euros de retraite mensuelle et son mari avec 500 euros. La visite d'Emmanuel Macron jeudi 12 avril 2018 dans son village "ça va changer quoi ?" interroge-t-elle.

C'est l'agitation des dernières heures avant l'événement dans la petite commune de Berd'huis, dans le Perche Ornais. C'est dans l'école à la pointe du numérique, qu'Emmanuel Macron sera l'invité en direct du JT de 13h, jeudi midi 12 avril 2018, sur TF1.

Une retraite de misère malgré cette agitation inhabituelle

Sécurité dans et autour de l'école. Sécurité en raison d'appels à manifestations. Nombreux médias attendus ... les 1100 habitants n'ont pas l'habitude de tout ça. C'est le cas de Jacqueline, 65 ans qui habite dans la rue principale de Berd'huis: toute sa vie elle a tenu l'épicerie-restaurant dans le village voisin, pour au final seulement 600 euros mensuels de retraite.

Alors Oui, Emmanuel Macron, elle espère bien l'apercevoir. Et pas pour lui parler de " numérique " :

Mobilisation sociale

À l'occasion de ce déplacement présidentiel dans l'Orne : CGT, FSU, Solidaires et FO ont lancé un appel commun à une manifestation devant l'école de Berd'huis jeudi à 11h30, rejoints par le NPA, avec co-voiturage au départ d'Alençon et de Mortagne. Un autre appel à manifester en blouse blanche et avec des sifflets a été lancé par la CFDT-Santé.

