Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce mardi 10 avril 2018

Bélier

Vous prendrez l'initiative pour un arrangement évitant un mauvais procès. Peut-être des difficultés de voisinage, de mitoyenneté. Malgré quelques acidités il devrait y avoir une médiation efficace.

Taureau

Indépendant, vous avez du mal à imaginer d'aliéner votre liberté et tout partager. On ne capture pas un fauve ! Vous seriez plus intéressé en ce moment par des recherches expérimentales.

Gémeaux

Un certain plaisir qui devrait mettre un terme à la monotonie de cette journée. Tout vous ramène à un sourire croisé il y a peu. Le domaine affectif est la dynamo des prochaines 24 heures.

Cancer

Patience, prudence, persévérance et performance. Les quatre vertus que vous souhaiterez mettre en pratique et transmettre à vos enfants, vos proches. Vous allez à contrecourant général, c'est tout à votre honneur.

Lion

Vous tentez de repérer des signes du destin quitte à passer pour quelqu'un de superficiel et de superstitieux. Le bon sens devrait suffire et lutter contre le mauvais génie de la prédestination.

Vierge

Aujourd'hui, une présomption de culpabilité à l'égard de vos enfants pour une bêtise commise récemment vous met en pétard… ça risque de chauffer.

Balance

La morale n'est pas le droit. Tout n'édifie pas. Vous serez surpris de l'esprit tatillon de l'un de vos interlocuteurs alors que tout pourrait s'arranger à l'amiable.

Scorpion

Vous avez un besoin de transparence dans vos rapports avec la société. Vous ne pouvez plus supporter une certaine défiance qui est vite suivie d'ordinaire par la délation.

Sagittaire

Vous avez une ambition grandissante qui suscite des interrogations dans la mesure où bon nombre de vos auditeurs ont du mal à se prononcer sur la visibilité de votre travail.

Capricorne

Dans votre esprit vous êtes un vagabond perpétuel. Vous rêvez de récits de voyages dans lesquels on se perd où le pays prend le contrôle et vous fait vivre ce que vous avez à vivre.

Verseau

Sans filet vous vous retrouverez dans une double négociation assez peu aisée. Heureusement que l'inspiration et votre don d'à propos ne manquent pas. Difficile pour vous de rester paisible.

Poissons

Quelques problèmes d'argent vous préoccupent d'une manière récurrente. Au moins dépensez moins que vous ne gagnez dans un premier temps, et passons à une gestion drastique pour quelques mois.