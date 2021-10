Basket, Pro A, la 13ème et dernière journée de l’année ce mardi soir ! Le Mans a battu 99 à 76 Paris Levallois. Les sarthois sont 3ème au classement à un point dorénavant des deux co-leadeurs du championnat, Chalon sur Saône et Gravelines. Le MSB, qualifié pour participer au tournoi des As, qui va réunir les 8 meilleures équipes du championnat de Pro A ! Les matchs se joueront entre le 16 et le 19 février !