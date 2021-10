Sony dévoile le catalogue et les prix des jeux de la Playstation Vita

Un suspens auquel a mis fin le revendeur en ligne Amazon.fr, en mettant en précommande nombre d'articles, issus du catalogue de lancement de la PS Vita.

Voici la liste des jeux ouverts à la précommande sur Amazon.fr.

Disponibles le 22 février :

Uncharted Golden Abyss : 49,99€

Wipeout 2048 : 39,99€

Everybody's Golf : 39,99€

Little Deviants : 30,00€

ModNation Racers : 39,99€

Virtua Tennis 4 : 39,99€

Rayman Origins : 39,98€

Dungeon Hunter : 39,98€

Reality Fighters : 30,00€

Asphalt Injection : 39,98€

Michael Jackson : The Experience : 29,98€

Lumines : 39,98€

Ridge Racer : 30,00€

F1 2011 : 45,99€

Disponible le 7 mars :

Unit 13 : 39,99€

En précommande, sans précision de date :

Little Big Planet : 39,99€

Oddworld : La Fureur de l'étranger : 39,99€

Oddworld : Munch's Oddysee : 39,99€

Accessoires (disponibles le 22 février) :

Carte mémoire 4 Go : 19,99€

Carte mémoire 8 Go : 34,99€

Carte Mémoire 16 Go : 49,99€

Kit de voyage : 30,00€

Kit de démarrage : 24,98€

Chargeur portable : 49,99€