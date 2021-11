À Neauphe-sur-Dive dans l'Orne, la course cycliste ne s'est pas très bien terminée dimanche 8 avril 2018.

Un blessé grave

Dix pompiers de l'Orne sont intervenus vers 13 heures pour des chutes lors de cette course. Quatre coureurs âgés de 15 ans ont dû être pris en charge. Il y a eu trois blessés légers et un plus grave. Ils ont tous été transportés au centre hospitalier d'Argentan.