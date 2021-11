SNCF: 62% des Français souhaitent que la réforme soit menée à bien

Le taux de Français souhaitant "que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme de la SNCF telle qu'elle a été annoncée, sans céder aux mobilisations et aux grèves" fait un bond de 11 points depuis les 30/31 mars, passant de 51% à 62% des personnes interrogées. Seuls 38% (-10) des personnes interrogées ne le souhaitent pas.

Ils restent par ailleurs confiants sur la fermeté du gouvernement, en dépit d'un léger reflux: 69% (-3) pensent que le gouvernement ira jusqu'au bout, contre 31% (+4) d'un avis contraire.

Sur le fond de la réforme, 72% (contre 28%) se disent favorables à l'ouverture à la concurrence des TGV et des TER.

Quelque 56% des Français jugent la mobilisation et la grève "pas justifié(es)" et 44% les jugent justifiées, contre respectivement 53% et 46% les 30 et 31 mars.

Quant à l'appréciation du rythme de l'ensemble des réformes engagées par Emmanuel Macron, 42% des personnes interrogées jugent qu'il est "comme il faut", contre 38% qui le jugent "trop rapide" et 20% "pas assez rapide". Un sondage Ifop pour L'Opinion et la Fondation Spinoza réalisé du 13 au 16 octobre révélait que seulement 35% des Français jugeaient le rythme "comme il faut", 38% "trop rapide" et 27% "pas assez rapide".

Ce sondage pour Le Journal du Dimanche a été réalisé les 5 et 6 avril par questionnaire autoadministré en ligne auprès de 1006 personnes de plus de 18 ans sélectionnées selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,4 points.

A LIRE AUSSI.

SNCF, fonctionnaires: Macron face à son premier test social d'envergure

Derrière la réforme du rail, une bataille de communication

SNCF: 69% des Français pour la fin du statut de cheminot

Macron, sous pression, ne veut pas "céder aux Cassandre"

Réforme de la SNCF: deux semaines pour convaincre sur fond de menace de grève