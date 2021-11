Cherbourg. Près de 900 pécheurs plaisanciers manifestent à Cherbourg

Ils ont donné de la voix devant la cité de la mer et au marché de Cherbourg (Manche) samedi 7 avril 2018. Près de 900 pêcheurs plaisanciers étaient réunis pour manifester contre l'interdiction de pêcher le bar imposée par le Conseil Européen.

"Le quota zéro bar c'est vraiment quelque chose de totalement injustifié, explique Alain Cosset, secrétaire du comité départemental de la pêche de loisir. Nous ce qu'on demande, c'est l'évaluation réelle de l'impact de la pêche de loisir sur les ressources de bars".

"Au Sud c'est no limit"

Les pêcheurs plaisanciers demandent la mise en place, non pas d'un quota journalier, mais d'un quota mensuel avec un carnet de prélèvement comme pour les chasseurs. "Au Sud du 48e parallèle il n'y a aucun quota pour la pêche professionnelle et c'est ça qui fait très mal. Au Nord du 48e parallèle c'est "no kill" et au Sud c'est "no limit"".

Une nouvelle manifestation est prévue à Calais (Pas-de-Calais) la semaine prochaine.