Ligue 1: à Saint-Etienne, le PSG à la chasse aux records

Le 06 avril 2018 à 12:40

"Une fois l'élimination européenne digérée, ils ne laissent pas beaucoup de chance à l'adversaire": le coach de Saint-Etienne Jean-Louis Gasset a bien compris que le PSG, où il a été entraîneur adjoint et qu'il affronte vendredi (20h45), a pour objectif de finir le plus fort possible pour oublier le Real Madrid et marquer l'histoire.