Alençon. Orne : le sport, thérapie pour certaines affections de longue durée

Un an après la publication du décret sur le " sport sur ordonnance ", le Comité départemental Olympique et Sportif de l'Orne fera le point de la situation, vendredi 6 avril à Alençon (Orne), avec Antoine Desvergée, docteur en médecine physique et de réadaptation au CHU de Caen (Calvados).