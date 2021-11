Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce vendredi 6 avril 2018

Bélier

Vous désirez vous placer sur de nouveaux rails. Des lignes directes. Vous en avez assez de tergiverser, attendre et attendre encore. Rien ne va assez vite pour vous.

Taureau

Fin de semaine explosive tant de choses à expédier rapidement. Vous voulez absolument tout liquider avant ce soir pour avoir l'esprit tranquille.

Gémeaux

Vous serez attentif à éduquer vos enfants avec l'apprentissage d'une forme d'autonomie, gérer leur temps, leur pécule, leurs études. Apprendre à être adulte est une longue marche.

Cancer

Tout se passera formidablement bien durant cette journée pleine de charme et d'imprévus. Aucun dérangement. La paix et la tranquillité.

Lion

Vous aurez réellement la bosse du commerce. Il suffit parfois d'un hasard qui fait bien les choses. Si vous avez un bien important à négocier, tout est possible.

Vierge

Rigoureux, expérimenté et bienveillant, vous aurez à donner votre avis, tel un expert, sur des normes de sécurité, sur des techniques que vous maitrisez parfaitement.

Balance

Il faudrait sortir de la torpeur ! Mal réveillé ? Saturne et Mars vous mettent en situation de vulnérabilité. Peut-être se profile la nécessité d'aller voir un toubib.

Scorpion

Les astres vous mettent en situation de rupture possible avec toute addiction potentielle. Alcool, cigarettes et j'en passe. S'il y a prise de conscience, c'est déjà ça.

Sagittaire

Quelques idées pour revoir votre équipement et votre environnement. Favoriser votre décoration ne peut être que positif. La perceuse va retentir ce week-end.

Capricorne

Changer de tête, revoir son vestiaire. La qualité de vie passe par les étoffes que vous portez et cette frénésie de séduire. Vous aurez une immense influence et l'effet aimant et amant.

Verseau

Une bonne avancée vers la voie de la réconciliation. C'est une bonne chose. Si vous avez une dent contre quelqu'un, c'est le jour du grand pardon. Vous sentirez un vent léger.

Poissons

Journée d'oublis systématiques. Cartes bancaires, clés. Barrages et pénuries d'idées. Attendez demain si vous pouvez rester cloîtré.