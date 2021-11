Rouen. Rouen vue par un drone : de l'inédit !

Guy Pessiot et Sylvain Richon ont publié aux éditions des Falaises un ouvrage rassemblant 180 clichés pris par un drone.

Un bijou de technologie

"J'avais ce projet en tête depuis longtemps mais le drone devait être capable de supporter le poids d'un appareil avec une très bonne définition alors un prototype a été conçu spécialement pour notre projet". Au sol, Sylvain et Guy suivent le parcours du drone qui bénéficie d'une autorisation spéciale pour survoler la ville grâce à un écran de contrôle. "Le drone à deux ennemis, souligne Guy, les goélands et les vents violents. Mais grâce aux compétences de Sylvain, pilote de formation nous n'avons pas eu de difficulté". Le drone ne peut cependant pas voler à plus de 150 m : "C'était la hauteur limite autorisée", souligne Guy, alors si la flèche de la cathédrale apparaît bien sur les clichés, le drone ne la surmonte pas pour autant.

Sous un nouvel angle

Pour la première fois, cet ouvrage nous permet de découvrir la ville selon un point de vue inédit : "Il y a bien sûr déjà eu des vues aériennes, nuance Guy, mais avec le drone nous sommes au plus près des monuments et nous pouvons révéler des parties totalement occultées". Les monuments emblématiques de Rouen figurent bien entendu dans l'ouvrage mais d'autres monuments plus méconnus y ont leur place comme l'abbaye St Amand et le pavillon des eaux thermales St Paul. "Je voulais aussi montrer également le visage du Rouen moderne" précise Guy.

Les prises de vues s'étendent d'avril 2017 à fin juillet 2017 : une longue campagne photographique au cours de laquelle ils réalisent ainsi près de 2 000 clichés pour n'en conserver que 180 au final. "Nous avions pour idée de survoler la ville en suivant un parcours en spirale avec pour point de départ la cathédrale de manière à couvrir toute la superficie de Rouen y compris les quartiers périphériques comme les Sapins". Chaque photo est accompagnée d'un commentaire rédigé par Guy mais est aussi datée et l'heure de la prise de vue est mentionnée. "Nous avons photographié ainsi un moment précis dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps. Ce n'est pas l'esthétique qui prime mais la signification de l'image et ce qu'elle pouvait apporter comme caractère informatif au lecteur": un ouvrage sérieux donc mais Guy et Sylvain se sont aussi fait plaisir en figurant eux-mêmes dans quelques photos : "Au lecteur attentif de nous retrouver" s'amuse Guy.

