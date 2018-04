Nouvelle édition de la Fête des métiers d'Art

Les métiers d'art sont à l'honneur du 6 au 8 avril à Villedieu-les-Poêles. Événement qui s'inscrit dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art.

Pendant trois jours, Villedieu-les-Poêles sera animée par les différents artisans locaux. Un événement gratuit et ouvert à tous qui débutera dès le vendredi matin à la médiathèque. En fin d'après-midi, une vingtaine d'artisans présenteront et vendront leurs créations à l'intérieur d'un magic mirror, un grand chapiteau. L'occasion de découvrir des métiers et savoir-faire ainsi que des entreprises locales qui perpétuent certaines traditions. Pour cette édition 2 018 de la Fête des Métiers d'Art, plusieurs nouveautés dont un pôle culinaire. Les entreprises Mauviel 1830 et L'Atelier du cuivre seront présentes pour des démonstrations et activités en compagnie de chefs manchois. Juliette Blot, chargé de mission pour Villedieu Intercom nous en dit un peu plus sur ces 3 jours.

L'édition précédente avait attirée plus de 6 000 visiteurs. Découvrez le programme complet de la Fête des Métiers d'Art sur le site de Villedieu Intercom.