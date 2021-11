Course du cœur. Les Parcours du cœur : les coureurs sautent le pas à Caen

Week-end sportif à l'horizon, et haut les cœurs ! Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018, la Fédération Française de Cardiologie (FFC) organise "Les parcours du cœur" à Caen (Calvados). Cet événement cherche à sensibiliser les Caennais à la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Mais le but est aussi de partager des conseils pour une bonne hygiène de vie quotidienne, afin de s'en protéger.

Du sport et de la sensibilisation

Pendant deux jours, ce sont la maison du Chemin vert et le stade nautique Eugène Maës qui accueillent cet événement. Au programme au stade nautique : des ateliers santé (de 9 heures à 17 heures), avec prévention et dépistages. De l'initiation à l'aquabike et l'aquagym sera aussi proposée le samedi matin, suivie de démonstrations pour l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque.

À la maison du Chemin vert, des ateliers santé sont aussi organisés, avec une randonnée pédestre de 9 kilomètres le samedi et des brevets cyclotouristes. Dons libres et reversés à la FFC.

Pratique. Samedi 7 et dimanche 8 avril. Maison du Chemin vert et stade nautique Eugène Maës. 4€, 2€50 tarif réduit.

