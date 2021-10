Marais du Cotentin : encore des bovins les pieds dans l'eau

(Crédit photo : info.unicaen.fr)

Comme chaque année, c'est donc le même problème qui se reproduit dans le Nord Cotentin.

Avec les pluies de l'hiver, les marais se remplissent, ils blanchissent comme on dit ici. Mais certains paysans laissent leur troupeau livrés à eux même, les pieds dans l'eau.

Une situation dangereuse puisque certains animaux développent des pathologies graves et meurent de faim. Pour la SPA, c'est inacceptable et en plus le problème vient souvent des mêmes paysans.

Bonus AUDIO / Chistiane Lebecachel, responsable de la SPA à Cherbourg.