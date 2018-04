Le classement des villes normandes les plus suivies sur Twitter a été mis à jour

Dans le dernier classement mis en ligne par eTerritoire le jeudi 29 mars 2018, les trois grandes villes normandes arrivent logiquement en tête du classement des communes les plus suivies sur Twitter, devant quelques surprises.

C'est devenu une habitude. Régulièrement, eTerritoire publie des classements pour hiérarchiser les régions ou les villes de France en fonction de leur activité ou de leur nombre de followers sur Twitter, afin de mesurer leur influence sur le réseau social. Le jeudi 29 mars 2018, l'organisme s'est concentré sur les villes normandes pour offrir un classement des villes les plus suivies de la région.

Les trois grosses agglos en tête

Sans surprise, Rouen (Seine-Maritime), Caen (Calvados) et Le Havre (Seine-Maritime) arrivent largement en tête. Mais avec de sacrés écarts puisque Rouen mène la danse avec plus de 48 000 followers, contre 11 800 à Caen et 7 500 au Havre. Derrière ce trio, des villes touristiques comme Deauville (Calvados) ou Cabourg (Calvados) s'offrent une belle place.

Plus surprenant, des communes plus faiblement peuplées figurent en haut de ce classement grâce à leur activité sur Twitter, comme Fleury-sur-Orne (Calvados), Val-de-Reuil (Eure) ou Ouistreham (Calvados). Elles devancent des villes moins actives comme Bayeux (Calvados) ou Yvetot (Seine-Maritime) et d'autres qui n'ont pas de compte officiel comme Fécamp ou Elbeuf-sur-Seine (Seine-Maritime).