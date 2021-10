Rouen. Hockey sur glace : il n'y avait rien à faire contre ces Dragons

Incroyable, phénoménale, imprévisible... Les superlatifs manquent pour caractériser cette équipe des Dragons de Rouen. Le mardi 27 mars 2018, les Normands ont conclu de la plus belle des manières leur finale de Ligue Magnus pour s'adjuger le titre de champion de France. Pourtant, tout n'a pas été simple pour des Dragons qui voulaient à tout prix finir le travail à domicile devant leurs supporters.

La victoire au bout du suspense

Malmenés dans ce dernier match et menés de bout en bout des 60 minutes de jeu, les joueurs de Fabrice Lhenry ont du faire preuve de caractère pour revenir au score et remonter deux buts de retard dans le troisième tiers-temps. Mais rien ne pouvait résister aux coéquipiers d'Alex Aleardi, une nouvelle fois au sommet de son art malgré les tentatives de provocations. Revenus à quatre partout, les Dragons ont dû s'en remettre aux prolongations, comme dans le match trois, pour sceller leur victoire sur un dernier but de Nicolas Deschamps. Un but symbolique puisque marqué en supériorité numérique alors que les Rouennais étaient à la peine dans les phases de powerplay depuis le début de la finale. Non, vraiment, rien ne pouvait résister à ces Dragons là.

Mathieu Roy, capitaine des Dragons : "C'est très excitant, en début de saison on savait qu'on avait une bonne équipe. Je suis vraiment très content. Grenoble a une très bonne équipe. Peut-être qu'on les a surpris en allant gagner par deux fois chez eux mais félicitations a eux qui se sont battus jusqu'au bout. Mais heureusement, nous sommes sortis vainqueurs."

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen se qualifient pour la finale !