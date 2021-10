La soirée REVEILLONS-NOUS se prépare à Montmartin sur mer!

Pour la 7ème fois, l'association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR envahit l'Espace culturel de

MONTMARTIN/MER et organisera sa soirée de fin d'année : REVEILLONS-NOUS!

A partir de 19h, pour les plus petits (mais aussi pour les grands enfants), l'association propose un

« R’EVEIL MUSICAL » en compagnie des musiciens de la soirée mais surtout animé par le professeur de musique François Corvellec de l'association « Quettreville Evolution ».

Une occasion idéale de faire découvrir la musique aux enfants...

A noter, que nous proposons aux parents de payer une « entrée caution ». Le parent paiera son entrée classique (7€ ou 5€) . S'il choisit de repartir avant 20h30, nous lui rembourseront son entrée.

Le Père Noël aura fait sa distribution de cadeaux le 25 mais pourtant, bon nombre d'entre

vous seront peu être déçus de ce qu'ils ont reçu. Pas de problème, Chauffer dans la Noirceur a trouvé la solution en organisant une opération « TROC TON CADEAU DE NOËL ». L'idée est simple, venir avec son cadeau de Noël au stand merchandising et nous l'échangerons avec un autre cadeau.

Au niveau de la programmation l'association joue encore la carte de l'éclectisme et de la découverte.

Coup de projecteurs sur HAIGHT ASHBURY (Folk / Ecosse) et BAD JOKE (Ragga Electro

Drum’n’bass / Rouen), SUPERPOZE + ZEROLEX + SAMBA DE LA MUERTE (Carte Blanche Label « COMBIEN MILLE » / Caen) + AUTRUCHE EX MAKINA (Noise / Caen) + THOMAS DOVE & THE NEW YEAR JUNKIES (Rock New Wave / Saint-Lô) +PRINCESSE ROTATIVE (Breakcore animé / Caen) + VRIPS (Performance Electro-plastique / Rennes) +TONY OHEIX (Mix Dirty Glitch Beat Step / Saint Lô’s Angeles)

Tous les groupes sont à l'écoute sur www.chaufferdanslanoirceur.org.



Pratique :

>>> Entrées : 5€* / 7€

* *adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants

Partenaire : Cart'@too + Spot 50

>>> Navettes gratuites (10 km autour de Montmartin/Mer)

Réservations au 02 33 07 91 91 ou chaufferdanslanoirceur@gmail.com

>>> Restauration sur place

Plus d'information : www.chaufferdanslanoirceur.org

Ecoutez Lucie Hervieu, Chargé de Communication de l'association Chauffer dans la Noirceur.