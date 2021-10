Le "tueur de la gare de Perpignan" condamné à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté

Veste grise et chemise claire, Jacques Rançon n'a pas réagi au verdict et est sorti du box, après avoir été reconnu coupable du viol et du meurtre de deux jeunes femmes, ainsi que d'une tentative de meurtre et d'une tentative de viol.

A LIRE AUSSI.

"Disparues de Perpignan": le présumé "tueur de la gare" devant les assises

Assises de la Manche : viols, homicide et tentative de meurtre au programme

Fourniret accusé d'avoir assassiné une femme pour un trésor

Expérimentation d'un "tribunal criminel" sans le jury populaire des assises

Réfugié face à Facebook: la justice allemande doit trancher