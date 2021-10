Le jorkyball de Caen aux enchères !

Ce mercredi après-midi, l'arbitre sera remplacé par le Commissaire-Priseur, le sifflet par le marteau d'ivoire. Les amateurs de ballon rond devront trouver lors de cette vente, la meilleure tactique, afin de remporter « le match ! »



Pour les néophytes, le Jorkyball est jeu de ballon où deux équipes de deux joueurs s'affrontent un terrain de jeu de 10m sur 5m dont les murs sont en Plexiglas sécurisé. Le Jorkyball est accessible par un large public : enfants, adolescents, adultes, hommes et femmes.



Lieu et heure de la vente : à BRETTEVILLE SUR ODON (14760) – 5, rue de la Vallée (à côté de Home box) à 14h30



Renseignements à l'étude : 02 31 86 08 13 – Hôtel des ventes de Caen – 13, route de Trouville, 14000 Caen et sur http://www.interencheres.com/14001