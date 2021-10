Le quintuple champion olympique, vainqueur de sa 9e course de la saison et auteur de son 20e podium en 20 sorties, s'offre du même coup le Petit Globe de la poursuite, le 23e de sa carrière, après ceux de l'Individuel et du sprint.

A LIRE AUSSI.

f.16[1] TDO-CINEMA-TEST_1

Espagne: avec Zidane, le Real décroche sa 33e Liga

Biathlon: grand bleu au "Grand Bo"

Sports d'hiver: carré magique bleu sur le cirque blanc avec Pinturault, Fourcade, Worley et Dorin