Le-Havre. 210 jeunes pour les " Voiles étudiantes du Havre "

La 9e édition des " Voiles étudiantes du Havre " (Seine-Maritime) se déroule les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018. 42 bateaux sont inscrits cette année. La compétition rassemble 210 étudiants (de France et de Suisse) venus de 26 écoles différentes. Ils naviguent sur 7.50 ou sur J80.

Le Havre : ville nautique et étudiante

Pour Sébastien Tasserie, adjoint au maire en charge du sport, de la jeunesse et du nautisme, "cet événement est représentatif du Havre : une ville nautique et une ville étudiante. Cette régate permet d'ouvrir d'une façon originale et festive la série d'événements nautiques qui se dérouleront cette saison au Havre, avec notamment la Normandie Cup, la Le Havre Allmer Cup et le départ de la Solitaire Urgo Le Figaro".

Écoutez Sébastien Tasserie :

Les "Voiles étuidantes du Havre" Impossible de lire le son.

Pratique. Les " Voiles étudiantes du Havre " - 24 et 25 mars 2018 - Les concurrents seront visibles depuis la plage du Havre les après-midi.

A LIRE AUSSI.

Le Havre : le Plan Campus prévoit 12 500 étudiants dans le centre d'ici 2019

Après les Grandes Voiles au Havre, cap sur l'Armada de Rouen 2019

La coupe du monde de foot féminin en Normandie ? Le Havre est candidat

Le Havre : rénovation totale pour le stade Youri Gagarine