Fibre optique : le chantier commencera au printemps 2012 dans le Calvados

L'objectif est de permettre à "tous les habitants du Calvados de bénéficier de cette technologie de pointe", dixit le président du Conseil Général, Jean-Léonce Dupont. Les villages les plus reculés ne devraient donc plus l'être pour ce qui concerne le réseau des réseaux. Dans notre player, Joël Peron (à droite sur la photo), le PDG de Tutor, nous en dit un peu plus sur ce chantier colossal qui durera quatre années. Le financement de ce projet est assuré par des acteurs privés, ainsi que par une enveloppe publique qui atteint un peu plus de 35 % du coût global des travaux qui s’élève à 170 millions d’euros.

A noter que Lisieux et l'agglomération Caen la mer seront exclus du réseau mis en place par Tutor. Les grands opérateurs nationaux comme Orange avaient pu candidater il y a quelques mois sur certains secteurs, comme ces deux zones calvadosiennes.

> Audio : Joël Peron (à droite sur la photo), le PDG de Tutor, présente le chantier.