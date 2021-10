Le-Havre. Le Havre : une nouvelle allée entre la gare et l'ancienne prison

Mercredi 21 mars 2018, le réaménagement du quartier Danton au Havre (Seine-Maritime) a connu une étape importante. La trouée entre la gare et le quartier Danton s'est achevée avec la démolition d'un dernier mur. À cet endroit, au niveau de l'ilôt Haudry, il y aura une allée baptisée Aimé Césaire.

Il restait un dernier pan de mur. La trouée va permettre de relier la gare au quartier Danton. - Gilles Anthoine

Désenclaver le quartier Danton

Il s'agit de désenclaver le quartier Danton en le raccordant au cours de la République et la gare. Un ancien hôtel, une maison, une maison, un ancien commerce et un hangar ont été détruits.

Écoutez Florent Saint-Martin, adjoint à l'agglomération havraise en charge de l'urbanisme :

Florent Saint-Martin, adjoint à l'agglomération du Havre en charge de l'urbanisme.

Une concertation avec les habitants

La création d'une allée (qui sera réservée aux piétons et aux cyclistes) a été imaginée par les habitants. Ils ont été concertés entre 2012 et 2014 pour avoir un droit de regard sur la réhabilitation de ce quartier qui abritait l'ancienne prison du Havre. Certains étaient d'ailleurs présents mercredi pour voir la fin du percement de l'îlot Haudry. C'est le cas de Catherine Thériez. Écoutez-la :

Catherine, une habitante du quartier Danton.

Des habitants du quartier Danton était présents pour récupérer des morceaux de mur, en souvenir. - Gilles Anthoine

Une allée piétonne

L'allée Aimé Césaire sera aménagée pour accueillir les piétons et les cyclistes autour de nouveaux immeubles avec commerces. Elle ralliera donc le cours de la République (gare) à l'ancien site de la prison. Sur ce dernier, un complexe sportif et culturel va voir le jour.

La future allée Aimée Césaire. - Gilles Anthoine

Les dates

• 19 avril 2018 : pose de la première pierre du futur équipement place Danton (le complexe sportif et culturel).

• Eté 2018 : présentation publique du projet d'aménagement paysager et immobilier retenus pour la future allée Aimé Césaire.

• 2020 : livraison du complexe sportif et culturel de la place Danton.

• 2021 : livraison de l'allée Aimé Césaire.



