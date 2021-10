Rouen. La métropole de Rouen et l'Urssaf s'engagent pour favoriser l'emploi

La Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) et l'Urssaf se sont engagées mercredi 21 mars 2018 à développer les clauses sociales sur les marchés publics en signant un partenariat. Depuis 1998, la métropole utilise la commande publique pour favoriser l'emploi. Aujourd'hui, elle accompagne 28 donneurs d'ordres dans la mise en place de ces clauses d'insertion, majoritairement des communes, mais aussi la Carsat, la préfecture... et désormais l'Urssaf.

La première action concrète de ce nouveau partenariat va voir le jour avec la réhabilitation du siège de l'Urssaf à Rouen. Les travaux viennent de démarrer et devraient durer entre 18 et 24 mois. Durant cette période, près de 3 500 heures vont être attribuées à des contrats en insertion, dans les domaines de l'isolation thermique, la menuiserie ou encore l'électricité et le revêtement de sol.

"Un tremplin"

Les contrats d'insertion de ce type sont essentiels pour certains demandeurs d'emploi, notamment les jeunes. C'est le cas de Sofiane Tekouk, 24 ans. "Après mon BTS en travaux publics, j'ai cherché du travail et je n'en ai pas trouvé pendant un an", raconte-t-il. Grâce à la mission locale qui l'a redirigé vers le PLIE (Plan local pour l'insertion et l'emploi), il a bénéficié d'une clause d'insertion. Il est actuellement dans un bureau de maîtrise d'œuvre pour Ingetec et travaille sur le chantier de la ligne T4 à Rouen. Son contrat d'insertion doit durer 18 mois. C'est "un tremplin, explique-t-il. Quand on sort d'école, on a du mal à gagner la confiance des entreprises donc ce contrat me permet de gagner de l'expérience qui m'aidera à trouver du travail plus facilement."

Même sentiment pour Annabelle Chemin. La jeune femme de 28 ans termine son année de contrat de professionnalisation à l'issue duquel elle devrait obtenir un titre de travail :

En tout, 1 719 demandeurs d'emploi ont bénéficié d'un contrat de travail de ce type depuis 2004.

