Rouen. Tennis de table, basket, molkky... et entretien d'embauche pour 125 femmes à Rouen

En groupe d'une vingtaine de personnes, les participants jouent au Molkky (jeu de quilles finlandais), puis au basket, au tennis de table ou encore s'exerce au taekwondo. Mais lors de cette journée Femmes, sports et emplois, organisée au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime), il n'y a pas de compétitions. La journée est organisée dans le cadre et en prolongement de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars. "On a constaté que les femmes sont plus touchées par le chômage et l'inactivité professionnelle que les hommes", explique Stéphane Varin, directeur de l'Association profession sport et jeunesse 76.

Les 125 demandeuses d'emploi et la quarantaine d'employeurs présents sont réunis dans un objectif : casser les barrières, réduire le stress pour faciliter l'accès à l'emploi.

"Transformer l'essai"

"L'idée est d'essayer de sensibiliser les entreprises sur la question de la place des femmes et de donner aux femmes la chance d'élargir leur réseau et pourquoi pas de transformer l'essai", espère Emilie Fortier, directrice du Crépi (Club régional d'entreprises partenaires de l'insertion) Normandie.

Pour cela, des activités sportives et ludiques sont donc organisées toute la matinée. L'occasion de se détendre et de faciliter l'échange entre les demandeuses d'emplois et les employeurs.

Reportage :

Reportage sur l'événement Femmes, sports et emplois Impossible de lire le son.

Cette journée est organisée à l'initiative de la sous-préfète chargée de la politique de la ville, Houda Vernhet. "Il s'agit de favoriser l'insertion des femmes dans le monde professionnel, explique-t-elle. Aujourd'hui, il est plus difficile pour les femmes d'accéder à l'emploi parce qu'elles doivent sans cesse prouver leurs compétences."

Certaines femmes se créent aussi leurs propres barrières en pensant ne pas être capables de travailler dans certains secteurs, résultat, "certaines entreprises cherchent à se féminiser mais n'y arrivent pas", témoigne Emilie Fortier.

Cette action doit se pérenniser dans l'année avec un suivi du parcours des participantes.

