Caen. Forces athlétique : les championnats de France jeunes à Hérouville

C'est la première fois que le club de force athlétique caennaise organise les championnats de France jeunes. Ils se déroulent du samedi 31 mars au lundi 2 avril 2018 au gymnase Allende d'Hérouville Saint-Clair (Calvados). Trois épreuves attendent les 170 athlètes dont 14 Caennais : les squats (flexions de jambes), le développé-couché et le soulevé de terre. "On vise six podiums et minimum un titre avec Lucie Lebreton", explique Henry Georges, entraîneur à Caen depuis 1976. Lucie Lebreton, jeune athlète de 16 ans, déjà deux fois championne de France de force athlétique, s'entraîne dur pour arracher la première place du podium.

Base de la condition physique

"Le club fête cette année ses dix ans, ça sera aussi l'occasion de célébrer cet anniversaire", continue Henry Georges tout sourire. Le club compte près de 340 licenciés, "le plus jeune à sept ans et le plus âgé, 82 !" Et pas besoin d'être une montagne de muscles pour pratiquer la force athlétique. "C'est idéal pour ceux qui ont des problèmes de dos par exemple, c'est l'une des bases de la condition physique. On apprend à gainer le dos, les jambes, la nuque".

Pratique. Du samedi 31 mars au lundi 2 avril Gymnase Allende à Hérouville Saint-Clair de 10h à 20h.