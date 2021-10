Le public normand n'est pas le meilleur de France

Parmi les artistes sondés figurent Aaron, Ben l'Oncle Soul, Birdy Nam Nam, Boogers, Brigitte, Cascadeur, Charlotte Gainsbourg, Cocoon, Concrete Knives, Debout sur le Zinc, Florent Marchet, Grand Corps Malade, Nasser, Imany, Lilly Wood and The Prick, Mademoiselle K, OrelSan, Rodeo Massacre, Soprano, Seuls à trois, The Do, The Shoes, Thomas Dutronc et Twin Twin.

Liste des publics les plus chaleureux :

1 - Lille

2 - Paris

3 - Clermont-Ferrand

4 - Rennes

5 - Lyon

6 - Marseille

7 - Rouen

8 - Reims

9 - Toulouse

10 - Tours