Le-Havre. Tendance Live : prochaine date au Havre, la programmation dévoilée

Après le succès du Tendance Live à Montivilliers (Seine-Maritime) mardi 20 mars 2018, Tendance Ouest dévoile la prochaine affiche d'un nouveau grand rendez-vous avec la musique en Normandie. Retenez bien la date : ce sera le vendredi 20 avril 2018, au Havre (Seine-Maritime).

Il ne s'agit pas d'une première sur place puisque Tendance Ouest avait déjà créé l'événement avec un concert en plein air, le 14 juillet 2017. Cette fois-ci, la radio investit le Carré des Docks.

La soirée promet d'être belle avec une programmation de haut vol :

Clare Maguire

Après avoir séduit le Royaume-Uni, d'où elle est originaire, Clare Maguire a vite conquis la France avec son titre "Elizabeth Taylor".

Diva Faune

Le duo français n'est plus à présenter. Pas plus que son titre "Shine On My Way", qui respire bon le goût d'instants simples, partagés. Et qui, c'est scientifique, donne toujours le sourire !

Cats on Trees

Vendredi 20 avril 2018 au Havre, le public aura aussi le plaisir de (re)découvrir la pop rock des Toulousains de Cats on Trees, et particulièrement leur dernier titre, Keep On Dancing.

Kimberose

Son nouvel album Chapter One vient de sortir, vendredi 16 mars 2018. Kimberose, et la voix suave de sa chanteuse Kimberly Kitson Mills, devrait envoûter le public avec des notes soul et funk qui ne peuvent laisser personne insensible.

Laurent Lamarca

L'interprète du Vol des Cygnes n'est pas un débutant. Auteur-compositeur, il s'expose à présent sur scène, après avoir notamment effectué les premières parties de Fréro Delavega.

Antoine Galey, le finaliste de la saison 5 de "The Voice", et le groupe de rock originaire de Rouen (Seine-Maritime), Saint Hilaire, seront aussi sur la scène du Tendance Live.

Pratique. vendredi 20 avril 2018 au Carré des Docks au Havre, à partir de 20 h 30.

