C'est l'une de ses marques de fabrication : les concerts gratuits, en région, pour tous. À l'occasion de son arrivée sur la côte d'Albâtre, lundi 3 juillet 2017, la première radio indépendante de Normandie a le plaisir d'accueillir sur une seule et même scène les groupes Texas et Boulevard des airs ainsi que Slimane, Tibz, Léa Paci, Nassi, June The Girl, Léa Castel et le Normand DJ Nills.

Notez-le bien : l'événement, le Tendance Live Résonance est programmé vendredi 14 juillet 2017 au Havre (Seine-Maritime), depuis l'esplanade de la plage.

Texas

Le groupe écossais est de retour avec un neuvième album studio, Jump on board, quatre ans après la sortie de The Conversation. Porté par l'emblématique chanteuse Sharleen Spiteri, Texas, créé en 1985, n'a jamais semblé aussi vivant.

Boulevard des airs

Entre Boulevard des Airs et Tendance Ouest, c'est une véritable histoire d'amour. Dès l'été 2011, la première radio indépendante de Normandie diffuse les titres du groupe. Un an plus tard, ses membres se produisent pour la première fois sur la scène d'un Tendance Live. Six ans et trois albums plus tard, Boulevard des Airs a été disque d'or puis de platine avec Bruxelles.

Slimane

Vainqueur de la dernière édition de The Voice, Slimane chante depuis l'âge de 5 ans. À 14, il écrit déjà ses propres chansons. En juillet 2016, il sort son premier album, À bout de rêves, puis entame une grande tournée qui affiche complet à travers toute la France.

Sur scène le vendredi 14 juillet 2017, ne manquez pas non plus Tibz. Auteur, compositeur et interprète, Tibz se révèle seulement à 23 ans être un artiste de scène au talent indéniable.

Nassi, véritable touche à tout de la musique, a lancé sa carrière solo en début d'année après avoir écrit pour Soprano, Kendji Girac ou encore Claudio Capéo. L'aventure a plutôt bien démarré avec "La vie est belle" dont le clip a déjà été vu plus de 12 millions de fois !

Pour aller où, Adolescente pirate ... Les titres de Léa Paci reflètent un caractère bien trempé, derrière un air faussement candide. À 20 ans, la jeune femme a sorti son premier album en juin dernier.

Elle écrit, compose et raconte ses émotions, en anglais comme en français. Vendredi 14 juillet, June The Girl sera au Havre pour interpréter les titres d'un futur premier album.

Sa voix est puissante et affirmée. Léa Castel a fait preuve d'une maturité inédite avec son titre Abîmée. Son nouveau titre, Amazone vient de sortir.

Pratique. Vendredi 14 juillet 2017, à partir de 20h, esplanade de la plage au Havre. Gratuit.

