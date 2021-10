Caen. Bonne table à Caen : Le Méli-Mélo a 30 ans

Le fonctionnement du restaurant ne manquera pas de surprendre les non initiés. Mais qu'importe puisqu'une personne en explique brièvement le concept, à peine la porte de ce restaurant thérapeutique, ouvert en 1988, franchie. Ou quand l'emploi fait un bien fou à des personnes que des problèmes de santé n'ont pas épargné.

Un plat par jour

Le plat du jour est systématiquement annoncé sur la porte pour l'ensemble de la semaine. Pâtes au saumon, hachis parmentier, poisson, paupiettes au camembert et steak potatoes se sont par exemple succédé du lundi 12 au vendredi 16 mars derniers.

L'assiette à peine servie, il est facile de constater que la préparation est assurée sur place en cuisine, ce qui n'est pas sans garantir une saveur très appréciable des plats. Pour les clients qui ne souhaitent pas miser sur l'offre du jour à 7 €, des croque-monsieur, madame ou au thon sont disponibles à la carte, tout comme six recettes de salade. En dessert, plusieurs options sont disponibles, avec là aussi des propositions fait maison. Les pièces composant le café gourmand en attestent. L'extrait de moelleux au chocolat et une part de gâteau au yaourt barré d'une fine ligne de chocolat ont fait un tabac à ma table. Il faut compter 11 € pour la formule entrée-plat-dessert-café !

Et petit conseil : pensez à réserver. L'adresse ne manque pas d'habitués travaillant dans le quartier et même au-delà, ravis du rapport qualité-prix maintenu depuis plusieurs années. Pour profiter de la lumière et de la chaleur en ce début de printemps, demandez la véranda exposée plein sud !

Pratique. 98 bis rue Caponière à Caen. Tél. 02 31 39 25 94.

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Rouen : une pause déjeuner au Café noir