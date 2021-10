Cherbourg. Au large de Cherbourg, un cargo se retourne après une collision en mer

Un incident s'est produit en mer, mardi 20 mars, vers 15h40, à environ 100 kilomètres de Cherbourg (Manche), dans une zone très fréquentée. Le navire de pêche Le Deborah et le cargo Britannica Hav sont entrés en collision.

Les sept membres d'équipage du cargo ont évacué leur navire et sont montés à bord de deux radeaux de survie. Ils ont ensuite été récupérés par le Deborah, un navire battant pavillon belge. Parallèlement, l'hélicoptère Caïman de la Marine Nationale, basé à Maupertus, a été engagé pour récupérer les marins. L'un d'eux était légèrement blessé à la tête, mais il n'a pas souhaité être évacué vers un hôpital.

Le Britannica Hav, battant pavillon maltais, mesure 82 m de long, et transporte une cargaison de 1955 millitonnes d'acier (soit environ 2 tonnes). Le cargo, qui présente une brèche sur son flanc gauche, en son centre, s'est complètement retourné.

L'épave, qui ne peut plus être remorquée, dérivait en début de soirée à 6 kilomètres vers l'ouest. Elle est surveillée sur zone par le remorqueur Abeille Liberté et le patrouilleur côtier de gendarmerie Aramis.

Lors de la collision, quatre panneaux de cale de 15 mètres par 20 se sont détachés du cargo et sont à la dérive. Un avis a été émis à destination des navigateurs de la zone. Dans la soirée, les panneaux et l'épave sont marqués, afin d'être suivis en temps réel.

[Opération] #Collision entre le cargo Britannica Hav et le navire de pêche Deborah. Dans la soirée, des marqueurs ont été déposés sur la coque et les panneaux de cale par l'hélicoptère #Caiman de la @MarineNationale et le RIAS #Abeille liberté pour un suivi en temps réel. pic.twitter.com/kc9ZqAP06j