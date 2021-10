Bleus: arrière gauche, Lucas de conscience

Deschamps avait pourtant trouvé la solution avec Benjamin Mendy, passé de Monaco à Manchester City l'été dernier contre 58 millions d'euros. Patatras, Mendy s'est gravement blessé au genou droit fin septembre, victime d'une rupture des ligaments croisés.

Bixente Lizarazu, l'un de ses illustres prédécesseurs chez les Bleus, s'inquiète: "Benjamin Mendy a du talent. Mais je ne sais pas comment il va se remettre de son genou. Parce que ce n'est pas une blessure anodine", prévient le champion du monde, interrogé la semaine dernière en marge d'une conférence de presse de France 1998.

Lundi, Deschamps a expliqué qu'il suivait "de près" la convalescence de son latéral gauche. "Comme c'est une blessure assez importante, il faudra voir comment ça évolue dans les prochaines semaines", reconnaît le sélectionneur. Mendy a repris l'entraînement début mars mais pas encore la compétition. Sera-t-il prêt pour la Coupe du monde ? Mystère.

En son absence, il n'y a pas foule. De guerre lasse, Deschamps a fini par écarter Layvin Kurzawa, auteur d'une saison ratée au PSG.

Digne en Bulgarie

Son titulaire en puissance est donc Lucas Digne, pourtant simple remplaçant au FC Barcelone, derrière... Jordi Alba.

Digne, 24 ans et 20 sélections, semble s'enhardir en Bleu. L'arrière gauche a dit avoir réalisé "l'un de (ses) meilleurs matches" avec l'équipe de France en Bulgarie en octobre, lors d'un déplacement crucial pour la qualification au Mondial. Il est d'ailleurs à l'origine du seul but de la soirée avec son centre dans la surface pour Antoine Griezmann, qui remet le ballon au héros du jour Blaise Matuidi (1-0).

L'ex-défenseur du PSG et de la Roma a encore livré une bonne partie en Allemagne mi-novembre (2-2) et bénéficie désormais d'une plus grande confiance de la part du sélectionneur. Mais son manque de temps de jeu au Barça reste problématique.

"Oui son temps de jeu est réduit, même si à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer, il est performant. Il a fait de bonnes prestations avec nous et il est là depuis un bon moment", relativise Deschamps, avant de plaisanter: "En ce qui le concerne, il n'y aura pas de souci de fraîcheur" physique pour le Mondial.

Retard dans la formation

Pour le suppléer, le sélectionneur a fait appel pour la première fois au joueur de l'Atletico Madrid Lucas Hernandez, un gaucher polyvalent capable de jouer défenseur central ou latéral. Si Mendy ne revient pas à temps, le jeune joueur de 22 ans, qui a grandi en Espagne et qu'on disait intéressé par la Roja, a peut-être une carte à jouer en vue de la Coupe du monde.

Solliciter un novice à trois mois du Mondial montre malgré tout l'étroitesse du réservoir actuel. Pas seulement à gauche d'ailleurs: à droite, derrière le titulaire monégasque Djibril Sidibé, Deschamps a de nouveau convoqué Benjamin Pavard (21 ans), un jeune prometteur mais qui n'évolue qu'à Stuttgart, club moyen du Championnat d'Allemagne.

Interrogé par l'AFP en novembre dernier, le directeur technique national Hubert Fournier concédait le retard de la formation française chez les latéraux. "C'est peut-être le poste qui a le plus évolué sur les cinq dernières années. En termes de formation, on n'a peut-être pas suivi la tendance. Ce n'est pas simple, cela demande du temps".

"C'est un poste très sollicitant sur le plan athlétique. Il faut des qualités défensives mais aussi une grosse qualité technique pour pouvoir être décisif dans les trente derniers mètres devant", poursuivait-il.

En équipe de France, Deschamps insiste souvent sur l'importance de la tâche défensive à ce poste. "Aujourd'hui un défenseur latéral, s'il ne fait aucune erreur sur le plan défensif mais qu'il n'a pas fait de passe décisive, on va dire, +il a fait un match moyen+. Bah pour moi ce n'est pas ça", a-t-il encore dit fin février sur SFR Sport, tout en assurant que ses joueurs "ont totale liberté" pour attaquer.

