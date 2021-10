Caen. Une peinture anti-urine bientôt testée dans les rues de Caen

Qui n'a pas aperçu, au détour d'une rue de Caen (Calvados), un fêtard se soulageant dans une rue après une soirée un peu trop arrosée. Imaginez la même scène avec un mur qui lui renverrait dans les pieds son urine. C'est ce que devrait permettre une peinture hydrofuge qui sera testée avant l'été.

Un dispositif coûteux

"Cela se fera sur un espace public de 40 m2, entre la rue écuyère et le port, précise Aristide Olivier, adjoint chargé de la jeunesse et de la vie étudiante. Le but est de montrer les qualités comme les limites du produit." En question notamment, l'efficacité du produit sur la pierre de Caen, qui possède des propriétés particulières.

Car si le dispositif semble intéressant, il est aussi coûteux : il revient à 60 € le mètre carré. Ce qui a notamment poussé la ville de Bordeaux (Gironde), qui avait lancé un test de peinture "anti-pipi", a ne pas poursuivre l'expérience. "Le dispositif a fonctionné pendant six mois avec des résultats assez positifs mais il revenait à trop cher pour les commerçants ou les particuliers", explique-t-on.

Un plan pour la vie nocturne

Au-delà de cette mesure qui fait beaucoup parler, Aristide Olivier rappelle qu'elle s'intègre dans "un plan 'La nuit est belle' qui comprend 30 actions" qui sera présenter en mai ou juin. Le but ? "Concilier deux demandes, celle d'une vie nocturne dynamique et celle de tranquillité des riverains."

Parmi les projets sur la table, on retrouve notamment le remplacement des sanitaires publics d'ici fin 2018, des mesures contre les incivilités comme le rappel à l'ordre ou encore des actions de prévention avec notamment la distribution d'éthylotests et de préservatifs.

